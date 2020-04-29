Более 60% россиян готовы поддержать ужесточение мер по борьбе с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/861/12991861/2020-03-05T223847Z_410047804_RC2YDF98P37X_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-WELLS-FARGO-pic905-895x505-27956.jpg">

Более 60% россиян готовы поддержать действия федеральных властей в случае введения жесткого карантина из-за коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром «Ромир».

По данным исследования, 44% жителей России оценивают действия властей по борьбе с COVID-19, как вполне оправданные и адекватные угрозе. 27% сограждан считают, что данные меры можно было бы ужесточить.

Опрос также показал, что ограничительные меры поддерживают 58% россиян, 28% сограждан поддерживают такие меры частично.

При этом, 65% россиян положительно отнеслись бы к введению жесткого карантина, 24% респондентов высказали отрицательное отношение к данной идее. 22% опрошенных считают, что власти действуют слишком жестко, и нет необходимости ужесточать принимаемые меры.

По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин продлил нерабочие дни в России до 12 мая