В Рязанской области скончались два пациента с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/135/13066135/RIAN_6230688.HR-pic905-895x505-96370.jpg">

В Рязанской области два жителя с подтвержденным диагнозом коронавируса скончались в больницах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что скончался 78-летний мужчина, который перенес инфаркт. Причина еще одного погибшего, 71-летнего пациента, будет установлена в результате комплексного исследования гистологического материала.

25 апреля в регионе скончался первый пациент с COVID-19.

По последним данным в Рязанской области коронавирусом заражены 788 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Рязанской области умер первый пациент с COVID-19