В Рязанской области скончались два пациента с коронавирусом
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В Рязанской области два жителя с подтвержденным диагнозом коронавируса скончались в больницах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.
Отмечается, что скончался 78-летний мужчина, который перенес инфаркт. Причина еще одного погибшего, 71-летнего пациента, будет установлена в результате комплексного исследования гистологического материала.
25 апреля в регионе скончался первый пациент с COVID-19.
По последним данным в Рязанской области коронавирусом заражены 788 человек.
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