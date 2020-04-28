В Рязанской области скончались два пациента с коронавирусом

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В Рязанской области два жителя с подтвержденным диагнозом коронавируса скончались в больницах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что скончался 78-летний мужчина, который перенес инфаркт. Причина еще одного погибшего, 71-летнего пациента, будет установлена в результате комплексного исследования гистологического материала.

25 апреля в регионе скончался первый пациент с COVID-19.

По последним данным в Рязанской области коронавирусом заражены 788 человек.

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