Володин сравнил работу здравоохранения России и США в период пандемии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной сравнил работу системы здравоохранения России и США в период пандемии коронавируса. Его речь опубликована на сайте нижней палаты парламента.
По словам Володина, в США подключение к аппарату искусственной вентиляции легких стоит $72 тыс. Американские власти раздали гражданам по $1 тыс. 27 млн жителей страны остались один на один с этой проблемой, так как не имеют медицинской страховки.
В России же, как отметил Володин, медицинская помощь бесплатно оказывается всем гражданам.
«Когда мы говорим о здравоохранении и медицине, здравоохранение, как жизнь показала, в России лучше, чем в США, несмотря на то, что у них медицина многого достигла», — сказал председатель Госдумы.
В России на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, в США — более 1 млн.
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