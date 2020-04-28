В Петербурге продлен режим ограничений по коронавирусу
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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что режим ограничений, связанных с коронавирусом, продлен в Петербурге до 12 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-службу.
«В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно», — сказал он.
Ранее о продлении режима самоизоляции до 11 апреля сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.
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