В Шанхае открылись туристические объекты и отели
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В Шанхае возобновили свою работу около 5200 отелей и открылись 83% туристических достопримечательностей. Об этом сообщает Shine.
Уточняется, что объекты должны принимать не более 30% посетителей от ежедневной пропускной способности, чтобы предотвратить массовые скопления людей в условиях мировой пандемии коронавируса.
Перед посещением достопримечательностей туристы должны обязательно зарегистрироваться.
Владельцы и управляющие в свою очередь должны перенаправлять потоки посетителей, чтобы избежать толпы людей на подъездах, в популярных местах и узких участков дорог.
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