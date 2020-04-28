Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

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Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.

«Суд постановил отказать заявителям в исковых требованиях в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

Ранее группа активистов, депутатов Мосгордумы и жителей столицы подала коллективный иск в суд. Позиция истцов заключается в том, что указ столичных властей о введении режима самоизоляции и введение цифровых пропусков нарушают права граждан на свободу передвижения, неприкосновенность частной жизни, а также личной и семейной тайны.

В связи с пандемией коронавируса в России в настоящее время действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать дома без особой необходимости. Они могут только совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выбрасывать мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома.

Для контроля за соблюдением режима в Москве с 15 апреля действует пропускная система. Все горожане при использовании личного или общественного транспорта обязаны иметь специальный документ.

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