Путин: опасность широкого распространения пандемии не миновала
Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что многие граждане не почувствовали на себе угрозы заражения коронавирусом, опасность дальнейшего распространения инфекции не миновала. Об этом он сказал в выступлении на совещании с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.
«Кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит, многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее», — сказал глава РФ.
Он отметил, что ощущение отсутствия угрозы создается из-за того, что в процентном соотношении распространение коронавируса не кажется существенным. Он привел в пример Москву, где «всего лишь 0,4% жителей столицы» заразились COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.
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