Путин: опасность широкого распространения пандемии не миновала

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Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что многие граждане не почувствовали на себе угрозы заражения коронавирусом, опасность дальнейшего распространения инфекции не миновала. Об этом он сказал в выступлении на совещании с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.

«Кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит, многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее», — сказал глава РФ.

Он отметил, что ощущение отсутствия угрозы создается из-за того, что в процентном соотношении распространение коронавируса не кажется существенным. Он привел в пример Москву, где «всего лишь 0,4% жителей столицы» заразились COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.

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