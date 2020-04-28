В Италии число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч

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В Италии за сутки число заражений коронавирусом выросло на две тысячи, превысив 200 тысяч, пишет минздрав страны.

В стране от коронавируса умерли 27 тысяч, выздоровели почти 69 тысяч человек.

Сообщается о сокращении количества госпитализаций и тяжело больных пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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