В Италии число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч
В Италии за сутки число заражений коронавирусом выросло на две тысячи, превысив 200 тысяч, пишет минздрав страны.
В стране от коронавируса умерли 27 тысяч, выздоровели почти 69 тысяч человек.
Сообщается о сокращении количества госпитализаций и тяжело больных пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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