Путин пообещал, что все запланированные мероприятия на 9 мая состоятся позже

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Президент России Владимир Путин заявил, что все мероприятия, которые были запланированы 9 мая в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной.

Об этом он рассказал на совещании с губернаторами по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

По его словам, после нормализации ситуации будет проведен «и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

«Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов», — сказал он.

16 апреля Путин заявил о переносе парада Победы на неопределенный срок из-за коронавируса.

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