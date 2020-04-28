Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля

Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.

Он отметил, что сейчас такой праздник отмечается неофициально.

Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд», — сказал Путин.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 876 пациентов умерли, 8 456 человек выздоровели.

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