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Одним из главных фигурантов дела о крушении боинга MH17 является некий «Владимир Иванович». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы Объединенной следственной группы (JIT).

Источники издания сказали, что за этим псевдонимом может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

К таким же выводам пришла расследовательская группа Bellingcat, которая проводила собственное изучение дела.

Следствие также опубликовало телефонные разговоры представителей ДНР, из которых ясно, что «Владимир Иванович» возглавлял операцию, проводимую на востоке Украины.

Имеющий доступ к персональным базам данных источник сообщил службе, что в день катастрофы Андрей Бурлак находился в Ростове-на-Дону. Однако сделанная по запросу «Би-би-си» фоноскопическая экспертиза показала как сходства, так и различия в голосе генерала Бурлаки и «Владимира Ивановича».

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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