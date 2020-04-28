Жесткие ограничительные меры в борьбе с COVID-19 одобряют 60% россиян
Введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса одобряют 60% россиян.
Таковы данные опроса ВЦИОМ, опубликованного во вторник, 28 апреля.
Чаще других выступают за реализацию таких мер респонденты старше 60 лет (70%).
Скорее поддерживают введение мягких мер, которые бы снижали последствия для экономики, но одновременно увеличивали сроки эпидемии и уровень смертности, ровно четверть участников социологического исследования (25%). Среди россиян 18-24 лет эта доля выше (34%).
Почти половина участников опроса опасаются потери работы, дохода, заболевания кого-то из родственников (48%). Треть (33%) рассматривают опасность болезни как более значимую лично для них.
Ровно 50% полагают, что введенные из-за коронавируса ограничительные меры будут сняты в мае. Ровно 25% ожидают, что это будет сделано в июне.