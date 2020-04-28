Более 150 медиков умерли в Италии с начала пандемии COVID-19

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Как минимум 151 медик умер в Италии с начала распространения коронавируса в стране. Данные об этом публикует Национальная федерация орденов итальянских медиков.

«В список было решено включить всех врачей, вышедших на пенсию или все еще работающих, потому что для нас все врачи одинаковы», — заявил президент организации Филиппо Анелли.

Он добавил, что в связи с чрезмерной нагрузкой на систему здравоохранения, многие доктора, которые находились на пенсии, вышли на работу, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом. Некоторые из них умерли.

На сегодняшний день в Италии зафиксировано почти 200 тыс. случаев заражения коронавирусом. Погибли около 27 тыс. пациентов, выздоровели — 66 тыс.

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