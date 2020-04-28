Около 100 тысяч экспресс-тестов на иммунитет к COVID-19 получили больницы Москвы
Московские медицинские учреждения получили около 100 тысяч экспресс-тестов на выявление иммунитета к новой коронавирусной инфекции, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Тест-системы были доставлены в больницы города для тестирования медицинских работников на наличие иммунитета, отметила Ракова.
По последним данным, в России подтверждено 87 147 случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии скончались 797 пациентов, вылечились — 7 346.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание —новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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