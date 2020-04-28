В Москве во вторник ожидается до +11°С
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В Москве во вторник, 28 апреля, ожидается до +11°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +9 до +11°C.
В небе будет переменная облачность. В столице будет преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с.
Ночью температура опустится до +3°...+5°C. В городе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь.
Атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, а ночью — 740 мм.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.