В Москве во вторник ожидается до +11°С

В Москве во вторник, 28 апреля, ожидается до +11°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +9 до +11°C.

В небе будет переменная облачность. В столице будет преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +3°...+5°C. В городе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь.

Атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, а ночью — 740 мм.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.