Число выздоровевших от коронавируса в Южной Корее возросло до 8854

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В Южной Корее число выздоровевших от коронавируса нового типа COVID-19 увеличилось до 8 854. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве республики.

По их информации, за минувшие сутки выявили 14 новых инфицированных, 90 пациентов излечились.

Всего в стране зарегистрировано 10 752 случая заражения, 244 летальных исхода от новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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