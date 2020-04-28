Трамп назвал число проведенных тестов на COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп уведомил, что в стране было проведено уже свыше 5,4 млн тестов на коронавирус нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 25 апреля стало известно о более чем 200 тысячах тестирований, сделанных в США за сутки. При этом ранее в апреле удалось достигнуть уровня в 100 тыс. тестов за 24 часа, сообщил американский лидер.

«Мы уже удвоили число тестов, и мы очень скоро удвоим его вновь», — отметил Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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