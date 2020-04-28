Более 50 рейсов отменили в московских аэропортах

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В аэропортах Москвы отменили 55 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.55 мск, в Домодедово отменено 52 рейса.

Кроме того, во Внуково отменено два рейса.

В свою очередь, в Шереметьево отменен лишь один рейс.

Причины отмены рейсов неизвестны.

При этом в Жуковском нет отмененных или задержанных рейсов.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.