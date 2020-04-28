Цхинвалу временно вернули второе название Сталинир

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поставил подпись на указе, в соответствии с которым во время мероприятий, связанных с памятными датами Великой Отечественной войны Цхинвал переименуют в Сталинир (старое название столицы республики). Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

В документе указывается, что так столицу Южной Осетии будут называть 9 мая и 22 июня.

Отмечается, что решение об использовании данного наименования было принято с целью популяризации исторического названия города.

Цхинвал переименовали в Сталинир в 1934 году. До этого город имел историческое имя Цхинвал. В 1961 году город в рамках борьбы с культом личности Сталина снова присвоили название Цхинвали.

Ранее подобный указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. Донецк во время проведения мероприятий 9 мая и 22 июня будут называть Сталино (советское название).