СК показал видео с места взрыва в машине в Волгограде
Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео с места взрыва в автомобиле в Волгограде.
На кадрах видно, разбитое лобовое стекло машины, а также вмятины на двери сто стороны водителя. Выбиты окна и заднее лобовое стекло автомобиля.
Кроме того, салону автомобиля нанесен заметный ущерб, в том числе сиденью водителя.
На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники СК.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в Волгограде. Взрыв произошел в припаркованной машине около кафе на улице Хорошева. Предположительно взорвалась ручная граната. Пострадал владелец машины, он находится в реанимации.
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