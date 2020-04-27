СК показал видео с места взрыва в машине в Волгограде

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Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео с места взрыва в автомобиле в Волгограде.

На кадрах видно, разбитое лобовое стекло машины, а также вмятины на двери сто стороны водителя. Выбиты окна и заднее лобовое стекло автомобиля.

Кроме того, салону автомобиля нанесен заметный ущерб, в том числе сиденью водителя.

На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники СК.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в Волгограде. Взрыв произошел в припаркованной машине около кафе на улице Хорошева. Предположительно взорвалась ручная граната. Пострадал владелец машины, он находится в реанимации.

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