Суд оштрафовал находившегося в московском метро мужчину за нарушение карантина

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Мещанский суд Москвы оштрафовал мужчину за нарушение карантина и нахождение на станции метро «Комсомольская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что мужчине выписали штраф в размере 15 тысяч рублей.

Согласно постановлению, мужчина находился на платформе станции метро «Комсомольская» на кольцевой линии на расстоянии более 8 км от места проживания. Уточняется, что нарушитель контактировал с зараженным коронавирусом.

Ранее суд оштрафовал на 15 тысяч рублей зараженного коронавирусом мужчину, который вышел из дома и спустившись в метро на станции «Нагорная».

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