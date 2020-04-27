Губернатор Подмосковья сообщил о нехватке сотрудников скорой помощи
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе не хватает сотрудников скорой помощи. Об этом он написал в Instagram.
«Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей», — написал он.
Воробьев добавил, что 23 водителя из «Мострансавто» пересели на скорую помощь. Также он выразил им благодарность, отметив, что это «опасная работа» и эти мужчины «осознанно берут на себя такой риск».
Также губернатор попросил прощения у тех, кому пришлось долго ждать визит врачей.
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