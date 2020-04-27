Путин обратится к россиянам 9 мая в честь Дня Победы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства выступит с обращением к россиянам в связи с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что некоторые телевизионные каналы уже опубликовали программу, согласно которой в 9.00 мск будет показано обращение российского лидера.
Песков, в свою очередь, подтвердил, что Путин выступит с обращением.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе