Путин обратится к россиянам 9 мая в честь Дня Победы

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства выступит с обращением к россиянам в связи с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что некоторые телевизионные каналы уже опубликовали программу, согласно которой в 9.00 мск будет показано обращение российского лидера.

Песков, в свою очередь, подтвердил, что Путин выступит с обращением.

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