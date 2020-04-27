СК возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в Волгограде

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в Волгограде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталию Рудник.

По данным СК, врыв неизвестного боеприпаса произошел, когда 69-летний мужчина сел за руль автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По информации ведомства, пострадавший находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в припаркованной машине около кафе на улице Хорошева. Предположительно взорвалась ручная граната.

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