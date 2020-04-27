СК возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в Волгограде
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в Волгограде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталию Рудник.
По данным СК, врыв неизвестного боеприпаса произошел, когда 69-летний мужчина сел за руль автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».
По информации ведомства, пострадавший находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в припаркованной машине около кафе на улице Хорошева. Предположительно взорвалась ручная граната.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пострадавший при взрыве в машине в Волгограде находится в реанимации