Пострадавший при взрыве в машине в Волгограде находится в реанимации

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Пострадавший при взрыве предположительно ручной гранаты в Волгограде находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он находится в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел около кафе на улице Хорошева в припаркованной машине. Предположительно взорвалась ручная граната. Пострадал владелец автомобиля – бывший сотрудник академии МВД 1951 года рождения.

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