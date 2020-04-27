Пострадавший при взрыве в машине в Волгограде находится в реанимации
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Пострадавший при взрыве предположительно ручной гранаты в Волгограде находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Он находится в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел около кафе на улице Хорошева в припаркованной машине. Предположительно взорвалась ручная граната. Пострадал владелец автомобиля – бывший сотрудник академии МВД 1951 года рождения.
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