В Москве задержали торгующих цифровыми пропусками мошенников
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Полиция задержала в Москве двух мошенников, которые продавали электронные пропуска для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.
Злоумышленники в интернете предлагали пропуска для передвижения по городу, действительные до конца режима самоизоляции. Стоимость такого документа — 3,5 тыс руб.
Мошенники просили предоставить паспортные данные, а также номера автомобилей. После получения средств они переставали выходить на связь.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».
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