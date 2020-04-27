В Москве задержали торгующих цифровыми пропусками мошенников

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Полиция задержала в Москве двух мошенников, которые продавали электронные пропуска для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники в интернете предлагали пропуска для передвижения по городу, действительные до конца режима самоизоляции. Стоимость такого документа — 3,5 тыс руб.

Мошенники просили предоставить паспортные данные, а также номера автомобилей. После получения средств они переставали выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

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