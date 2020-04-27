Британия зафиксировала минимальное с марта число смертей от коронавируса

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В Британии за сутки от коронавируса умерли 360 человек, что стало минимальным числом за четыре недели, пишет Минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране коронавирусом заразились 156 тыс., скончалась 21 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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