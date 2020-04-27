Коронавирус не был выявлен ни в одной из проб воды в Москве

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Ни в одной из проб столичной воды, которая подается москвичам, не был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву.

По ее словам, был усилен контроль за качеством воды, которая подается москвичам, а также за содержанием в воде вирусов, в том числе, коронавируса.

«Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов», — заявила Андреева.

Она добавила, что на данный момент качество воды, которая подается москвичам, соответствует всем санитарным нормам.

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