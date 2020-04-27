В Италии за сутки заразилось наименьшее с 10 марта число человек

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В Италии за сутки заразились 1739 человек, что стало наименьшим количеством с 10 марта, пишет минздрав страны.

10 марта коронавирус подтвердился у 977 человек. Самый большой показатели зафиксировали 21 марта — 6557 заражений.

Всего в Италии коронавирусом заразились 199 тысяч, скончались почти 27 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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