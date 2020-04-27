Власти Петербурга назвали причину вспышки коронавируса в Мариинской больнице
Первый и.о. председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана назвал причину вспышки коронавируса в Мариинской больнице. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, вспышка инфекции произошла из-за того, что коронавирус выявили у пациентки уже после госпитализации.
Чиновник заявил, что предотвратить заносы вируса в таких случаях затруднительно.
«После того, как у пациента подтверждается коронавирусная инфекция, он переводится в специализированое учреждение. Контактные лица берутся под наблюдение, им проводится тестирование», — добавил Сарана.
Он отметил, что руководство комитета по здравоохранению и больницы принимают все меры, чтобы не допустить вспышек заболевания в других крупных городских стационарах.
О вспышке коронавируса в Мариинской больнице стало известно 26 апреля.
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