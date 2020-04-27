Роспотребнадзор предупредил о ношении масок в аэропортах после пандемии

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Авиапассажиры будут носить маски и перчатки в целях профилактики после пандемии, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета — бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что аналогичные рекомендации будут распространяться на другие виды транспорта.

В России коронавирусом заразились 87 тыс., скончались почти 800 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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