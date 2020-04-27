В Красноярске объявили режим «черного неба»

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В Красноярске синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе объявили режим «черного неба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим «черного неба» объявлен с 19.00 по местному времени 27 апреля до 7.00 29 апреля.

Уточняется, что ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Так, объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Режим «черного неба» периодически вводится в Красноярске с 2012 года при накоплении загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Красноярцы в этот период чаще всего отмечают дымку над городом и неприятный запах гари, в некоторых случаях у жителей наблюдаются першение в горле, головные боли и раздражение глаз.

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