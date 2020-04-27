Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия-1» призвала россиян готовиться к появлению «новой нормальности» после окончания пандемии.

«Совершенно очевидно, что у нас наступает теперь новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки», — сказала она.

По словам Поповой, для общественных заведений будет введен целый ряд новых правил. Глава ведомства пояснила, что они будут призваны обеспечить безопасность посетителей и сотрудников.

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