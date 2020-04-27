СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета на Ямале

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

По предварительным данным следствия, авария произошла из-за ошибки пилотирования, технической неисправности и неблагоприятных погодных условий.

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку 25 апреля в Тазовском районе ЯНАО. На его борту были восемь человек, четверых направили в больницы с различными травмами, остальных отпустили на амбулаторное лечение.

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