В КПРФ назвали кощунством идею Киселева установить памятник Петру Краснову

Предложение телеведущего Дмитрия Киселева установить памятник Петру Краснову кощунственно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Юрий Афонин.

«Предложение установить памятник Краснову – это кощунство. Этот памятник никто не поддержит. Так можно дойти и до установки памятников Власову. На федеральных телеканалах очень много антисоветчиков и русофобов, это чувствуется», — сказал он.

Депутат добавил, что личные симпатии Киселева не повлияют на общественное мнение.

«Нравится тебе Краснов? Сиди дома и поставь его портрет, если не разбираешься в истории. Это личное дело. Но я уверен, что подавляющее большинство граждан против этого», — заключил Афонин.

В эфире программы «Вести недели» Дмитрий Киселев привел список исторических деятелей, которым следует ставить памятники вместо многочисленных скульптур Ленина. В том числе телеведущий упомянул Петра Краснова.

В годы Второй мировой войны Краснов активно сотрудничал с нацистами. В 1945 году он попал в плен к англичанам и был выдан СССР, где его приговорили к смертной казни. Ни одна из попыток реабилитации Краснова в постсоветской России не увенчалась успехом.

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