Власти Петербурга назвали условия для поездок на дачу

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Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области назвали условия, при которых в период майских праздников разрешены поездки на дачу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Так, уезжая за город, при себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды.

Следуя на дачу на машине, нужно ехать по маршруту до садового участка без остановок в иных населенных пунктах. Также необходимо свести к минимуму контакты с другими людьми.

Покупки же, которые могут понадобиться во время пребывания на даче, стоит совершить заранее в магазинах, расположенных на территории Петербурга. Покидать участок можно будет лишь в случае острой необходимости.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 87 147 случаев заражения COVID-19. При этом 797 человек скончались, 7346 выздоровели.

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