Глава МЧС заявил о преждевременном начале сезона паводков в России

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Глава России Евгений Зиничев заявил, что весеннее половодье началось в России раньше обычного. Об этом он сказал на совещании о ситуации с паводками и пожарами в РФ, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По данным министра, паводок наступает в российских регионах, как правило, на 10-15 дней позже. «Паводковые события уже завершились в 44 субъектах, в 34 продолжаются, в семи они не начались», — уточнил он.

С начала 2020 года был подтоплен 31 населенный пункт на территории страны, все еще остается в воде 14 из них, рассказал Зиничев.

«Состояние объектов транспортной инфраструктуры уточняется. Вопросы жизнеобеспечения граждан организованы», — заключил министр.

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