Число зараженных COVID-19 в Иране достигло почти 91,5 тысячи

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В Иране за минувшие сутки выявили 991 пациента с коронавирусной инфекции, общее число зараженных достигло 91 472. Об этом сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, это впервые за 36 дней, когда инфицированных за сутки меньше тысячи.

Всего в стране от болезни вылечились 70 933 человека.

За минувшие сутки скончались 96 пациентов, в общей сложности — 5 806.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,9 млн.

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