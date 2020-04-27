Еще 20 семинаристов заразились коронавирусом в Киево-Печерской лавре

За последние сутки коронавирус был выявлен у еще 20 семинаристов Киево-Печерской лавры, где зафиксирована вспышка инфекции. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, цитирует его «Украинская правда».

По его словам, одного инфицированного госпитализировали в больницу, остальные находятся на самоизоляции. За их состоянием наблюдают медики.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, на Украине заразились вирусом более 9 тыс. человек, выздоровели 864 пациента, умерли — 220.

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