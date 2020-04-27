Число зараженных COVID-19 на Украине превысило 9 тысяч

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Число пациентов с коронавирусной инфекцией на Украине достигло 9 009. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения страны в Facebook.

По состоянию на 27 апреля, в стране скончались от инфекции 220 человек — 116 мужчин и 104 женщины.

Выздоровели 864 пациента, из них 169 медиков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 80 949 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,9 млн.

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