В России проведено уже более 3 млн тестов на коронавирус

В России проведено свыше 3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что только за последние сутки проведено 139,1 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в России по состоянию на 27 апреля остаются 183 577 человек, добавили в ведомстве.

По последним данным, в России выявлено 80 949 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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