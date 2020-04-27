Синоптики предупредили о похолодании в первый день мая

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В Москве в первый день мая ожидается небольшое похолодание, свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра.

Днем в столице будет облачная погода без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от +9°C до +14°C. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +3... +8°C. Давление составит 744 мм рт. ст.

Стоит отметить, что, начиная со 2 мая, температура в Москве начнет постепенно повышаться. В воскресенье, 3 мая, в столице днем ожидается уже до +20°C.

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