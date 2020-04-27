В Китае снижается число заболевших коронавирусом
В Китае за сутки было выявлено три новых случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» по информации государственного комитета по вопросам здравоохранения.
Так, из трех новых случаев один был зарегистрирован в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, а два случая — ввозные.
Кроме того, за сутки от коронавирусной инфекции излечились 80 человек, летальных исходов не зарегистрировано.
На данный момент заболевшими числятся 723 гражданина, из которых 52 пациента находятся в тяжелом состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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