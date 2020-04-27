В Китае снижается число заболевших коронавирусом

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В Китае за сутки было выявлено три новых случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» по информации государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Так, из трех новых случаев один был зарегистрирован в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, а два случая — ввозные.

Кроме того, за сутки от коронавирусной инфекции излечились 80 человек, летальных исходов не зарегистрировано.

На данный момент заболевшими числятся 723 гражданина, из которых 52 пациента находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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