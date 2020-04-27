Япония закрыла въезд в страну для России из-за коронавируса
Японские власти приняли решение о закрытии границ для въезжающих из России из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение было принято правительственным штабом по противокоронавирусным мерам.
В список стран, откуда запрещен въезд на территорию Японии, также вошли Белоруссия, Украина, а также 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Всего список, в который ранее были включены США, страны Европы, Южная Корея, а также Китай и страны Юго-Восточной Азии, насчитывает 87 государств.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.