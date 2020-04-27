Япония закрыла въезд в страну для России из-за коронавируса

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Японские власти приняли решение о закрытии границ для въезжающих из России из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято правительственным штабом по противокоронавирусным мерам.

В список стран, откуда запрещен въезд на территорию Японии, также вошли Белоруссия, Украина, а также 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Всего список, в который ранее были включены США, страны Европы, Южная Корея, а также Китай и страны Юго-Восточной Азии, насчитывает 87 государств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.