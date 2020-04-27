Экс-зампреда парламента Бурятии отправили под домашний арест из-за смертельного ДТП
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Суд Бурятии вынес решение в отношении бывшего вице-спикера парламента республики Баир Жамбалов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Советский районный суд Улан-Удэ принял решение отправить Жамбалова под домашний арест на два месяца.
Ранее стало известно, что экс-зампреда парламента стал участником ДТП, в котором погибла девушка. Помимо этого обвинение Жамбалову было также предъявлено по статье «Оставление места происшествия».
Авария произошла 5 января возле села Батурино Прибайкальского района. В качестве виновника ДТП следствие ранее рассматривало бизнесмена из Улан-Удэ Галуста Пилосяна.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Обвиняемого в смертельном ДТП в Бурятии бизнесмена не стали арестовывать
— В Бурятии бизнесмен сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП