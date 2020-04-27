Экс-зампреда парламента Бурятии отправили под домашний арест из-за смертельного ДТП

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Суд Бурятии вынес решение в отношении бывшего вице-спикера парламента республики Баир Жамбалов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Советский районный суд Улан-Удэ принял решение отправить Жамбалова под домашний арест на два месяца.

Ранее стало известно, что экс-зампреда парламента стал участником ДТП, в котором погибла девушка. Помимо этого обвинение Жамбалову было также предъявлено по статье «Оставление места происшествия».

Авария произошла 5 января возле села Батурино Прибайкальского района. В качестве виновника ДТП следствие ранее рассматривало бизнесмена из Улан-Удэ Галуста Пилосяна.

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