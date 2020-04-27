В Москве в понедельник ожидается +11°C

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В Москве в понедельник, 27 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +9... +11°C. Ожидается северный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до отметки в 0...+2°C, скорость ветра усилится до 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

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