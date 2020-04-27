Вильфанд заявил, что 2020 год может стать самым жарким за последние 5 лет
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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что в 2020 году ожидаются жаркие погодные условия. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что температурные показатели могут стать рекордными за последние пять лет.
«С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», — уточнил Вильфанд.
Глава Гидрометцентра добавил, что с каждым следующим пятилетием температура будет становиться теплее. Он подчеркнул, что это является характеристикой глобального потепления.
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