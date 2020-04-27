Свыше 61 тысячи человек заразились коронавирусом в Бразилии

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В Бразилии число зараженных новым типом коронаивруса COVID-19 превысило 61 тысячу человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав.

Число новых случаев заражения за сутки составило более трех тысяч граждан.

Так положительный результат анализов на тест на коронавирус получила 61 888 пациентов.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 189 человек. Общее число летальных исходов составило 4 205 скончавшихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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