Штраф за совершение первого негрубого правонарушения заменят предупреждением

<img src="//img.gazeta.ru/files3/335/12629335/upload-Depositphotos_37332691_l-2015-pic905-895x505-40881.jpg">

Совершившие первое негрубое правонарушение получат предупреждение вместо штрафа. Соответствующая поправка была внесена в новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюстом, передает РИА «Новости».

Решение о внесении данных изменений было принято по итогам публичного обсуждения.

Кроме того, ведомство выступило с предложением установить общий срок давности за привлечение к административной ответственности. Срок предлагают установить в размере одного года.

«При этом предусмотреть исключения из общего срока давности по тем составам административных правонарушений, по которым они в настоящий момент составляют менее года», — уточняется на сайте Минюста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В проект нового КоАП внесли презумпцию невиновности

— В России начнут штрафовать за лающую ночью собаку и неисправную автосигнализацию

— Принято окончательное решение по штрафам в КоАП