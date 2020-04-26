В Алжире число заражений коронавирусом превысило 3,3 тысячи
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В Алжире за сутки число заражений увеличилось на 126, достигнув 3382, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 425 погибших и 1508 выздоровевших пациентах.
Отмечается, что 54% заразившихся — в возрасте от 25 до 60 лет. 65% умерших — старше 65 лет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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